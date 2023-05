OM : Marseille va dignement fêter les 30 ans du sacre européen

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Le 26 mai ne sera plus jamais une date comme les autres pour les supporters de l'OM. Et tous, au gré du temps qui passe, se souviennent notamment de ce qu'ils faisaient, si ils étaient nés, en 1993. Soir de fête, d'ivresse et d'obtention de la Ligue des Champions avec une victoire sur le Milan AC sur les score de 1-0 (but de Basile Boli).

Pour fêter dignement cet anniversaire, la Ville de Marseille a donc décidé, avec les groupes Ultras, de donner rendez-vous devant la Mairie dès 18 heures. Le match face au Milan AC sera retransmis en intégralité. Le lendemain, l'OM, version Tudor, affrontera le Stade Brestois au Vélodrome lors de la 37e journée de L1.

A jamais les premiers.