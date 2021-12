OM : Marseille vainqueur de la Ligue Europa Conférence, Ménès y croit fort

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Reversé en Ligue Europa Conférence après avoir fini derrière Galatasaray et la Lazio de Rome, l'OM va découvrir la toute nouvelle Coupe d'Europe de l'UEFA. Une compétition où les Phocéens, qui affrontent Qarabag en barrages, compteront parmi les favoris.

Pour Pierre Ménès, qui s'est exprimé dans son « Face à Pierrot », l'équipe de Jorge Sampaoli doit jouer le coup à fond : « A partir du moment où l'OM est engagé en Ligue Europa Conférence, c'est à eux d'essayer d'aller le plus loin possible. Si possible de la gagner. On a gagné assez peu de Coupe d'Europe en France qu'on ne va pas cracher sur celle-ci même si c'est évidemment une « sous-Coupe d'Europe » par rapport aux deux autres ».

Pour autant, hors de question de prendre le déplacement en Azerbaïdjan par dessus la jambe : « Je ne suis pas certain que le déplacement de Qarabag en février soit le plus beau des cadeaux mais si Marseille y met un peu plus de concentration, d'implication et d'enthousiasme que dans leur tour de poule, ils peuvent bien faire... »

Première partie de Face à Pierrot, avec vos questions dédiées aux Coupes d'Europe.https://t.co/0jaIFi7q7R — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 14, 2021