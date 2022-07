OM : Mbemba juge ses débuts avec Marseille

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Libre de tout contrat cet été après avoir passé quatre ans à Porto, Chancel Mbemba a rejoint librement cet été l'Olympique de Marseille. Le défenseur central congolais s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec le club phocéen, soit jusqu'en juin 2025.

"Ça se passe bien"

Pour Le Phocéen, Chancel Mbemba, qui a disputé son premier match sous le maillot olympien lors de la défaite ce vendredi face à Middlesbrough (2-0) en match amical, s'est exprimé sur ses débuts avec l'OM. "Ça se passe bien, on apprend. Il fait froid ici, ce n'est pas habituel, mais ça va, ça fait du bien. Ici, c'est super, c'est grand. On vient ici pour travailler, pour s'améliorer, pour être concentrés et satisfaire nos supporters."

👇 Ils ont fait leurs premiers pas sous les couleurs olympiennes hier soir lors de #BOROOM !



9️⃣9️⃣ @mbemba22 🔵⚪️ pic.twitter.com/OUeXZ5fFC3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 23, 2022

