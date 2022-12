OM : Mbemba n’est pas à Marseille pour chômer

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Chancel Mbemba ? C’est la bonne recrue de l’OM ! Le défenseur central est arrivé libre en provenance du FC Porto, il a réalisé une très bonne première partie de saison sous les couleurs olympiennes. Décisif en Ligue 1 et en Ligue des Champions, l’international congolais n’a pas tardé à se faire apprécier par les supporteurs marseillais. Pour La Provence, Chancel Mbemba, est revenu sur la première partie de saison de son équipe.

« On a bien commencé, après on a loupé quelques matches. Mais on va continuer à travailler pour la deuxième partie et réussir notre objectif. Collectivement, on a besoin de finir premier. Ce n'est pas fini. Personnellement, j'ai besoin de gagner des titres. Je veux le faire ici, je veux pouvoir le dire. J'aime les défis. Ce ne sera pas facile, mais on va essayer. »

« Je ne suis pas satisfait. Mais j'ai montré mes qualités car beaucoup de gens ici en France ne me connaissaient pas. Je n'ai rien fait ici encore. Ce n'est pas terminé. Quand je ne gagne rien, je ne suis pas content. Quand j'aurais une médaille, je serais satisfait. », a-t-il expliqué pour le quotidien régional.

Mbemba n’a pas oublié Tottenham

Lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, les Marseillais ont tout perdu à la dernière seconde. Éliminé de toutes les compétitons européennes, Chancel Mbemba a encore des regrets, « C'est dommage. Ça fait mal, mais on vit avec. C'est un manque de concentration, de communication. L'équipe a besoin de feeling avec tout le monde, il faut bien gérer, avoir de l'expérience. Sur ce match contre Tottenham, on a manqué d'expérience. Pour moi, ça fait partie des grandes déceptions de ma carrière. Je ne pleure jamais, mais ce jour-là, les larmes coulaient à l'intérieur… », a lancé le défenseur marseillais.