OM : Mbemba sort du silence sur Tudor

Ce mardi, le défenseur central de l'Olympique de Marseille, a remporté le Prix Marc-Vivien Foé 2023, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison. Interrogé par RFI après la remise de ce trophée, le Congolais a notamment été questionné sur le choix d'Igor Tudor de moins le faire jouer en cette fin de saison.

"Il n'y a rien avec Tudor"

"Si je ne joue pas, c’est le choix du coach. Mes amis, mes coéquipiers me demandent si j’ai un problème avec le coach, mais il n’y a rien. Il fait ses choix, il faut les accepter. Moi, je suis à 100%, je suis là pour le club. Est-ce que je trouve injuste de ne plus être titulaire ? Je laisse tout entre les mains de Dieu. Je ne force pas les choses. Si j’ai l’opportunité de jouer, je joue. Sinon, je suis derrière l’équipe et mes coéquipiers. Je n’ai pas discuté avec le coach, je suis là pour travailler", a répondu l'ancien joueur de Porto, réfutant donc tout problème avec son entraîneur.

Avec RFI, il évoque sa fierté et revient sur sa saison à l’Olympique de Marseille, sans oublier les Léopards et… sa tante Sylvie

