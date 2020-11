OM : McCourt a fait un cadeau inestimable au peuple marseillais

Frank McCourt est enfin un vrai Marseillais ! Arrivé aux commandes de l’OM en octobre 2016, l’homme d’affaires américain se sent aujourd’hui comme un poisson dans l’eau dans l’environnement marseillais, lui qui a créé une fondation éducative, en 2017, afin d'aider la ville.

« Ce que nous rendons à la communauté est crucial »

« En temps de crise, ce que nous rendons à la communauté est crucial, a-t-il expliqué au New York Times. Nous devons démontrer qui nous sommes, ce que nous défendons. À une époque où certaines des institutions civiles sur lesquelles nous nous appuyions n'ont pas les épaules aussi solides qu'elles les avaient auparavant, le sport apparaît toujours comme un moyen pour nous de travailler ensemble. Cela ne remplace pas le frisson de la victoire, mais cela apporte de l'énergie. Plus vous gagnez, plus vous pouvez avoir d'impact. »

Pour rappel, l'OM s'investit dans de nombreuses causes et s'est récemment associé avec la plateforme GEEV. Par ailleurs, McCourt a révélé que ce qui l'avait le plus étonné à son arrivée à Marseille il y a quatre ans. « C’est la façon dont cette portée sociétale est incarnée à l'OM, poursuit-il dans le NYT. Toute la ville de Marseille se rassemble derrière lui. Quelqu'un m'a dit il y a peu de temps, et ça m'est resté, que tout le monde dans la ville de Marseille n'aime pas le football, même si bien sûr beaucoup d'entre eux l'aiment. Mais tout le monde aime l'OM. »