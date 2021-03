OM : McCourt a lâché un scoop passé inaperçu aux supporters

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Après plus de quatre ans à la présidence de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a été remplacé vendredi dernier par Pablo Longoria. De retour ce lundi à Marseille après de long mois passés aux Etats-Unis, le propriétaire marseillais, Frank McCourt, a fait des révélations croustillantes lors de son échange avec les groupes de supporters de l'OM.

"Eyraud is out"

Interrogé ce lundi soir dans l'After Foot sur RMC Sport, le président des Dodgers, Christian Cataldo, a livré quelques indiscrétions de leur rencontre avec l'Américain. "La phrase choc, c’est Eyraud is out. C’était clair et net, accompagné d’un geste de la main de la droite vers la gauche. (...) McCourt nous a dit que cela faisait quelques mois qu’il préparait le changement avec Longoria. Ça m’a un peu interrogé. Je pense que ça devait faire quelques mois qu’il savait que Villas-Boas allait partir. Il nous a dit qu’il allait aider Longoria du mieux possible pour refaire l’équipe et repartir d’un nouveau pas."