OM : McCourt a reçu une très mauvaise nouvelle pour ses comptes

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Frank McCourt pourrait commencer à faire la grimace en Ligue Europa Conférence. Ce mardi, l’UEFA a annoncé que l’OM était condamné une amende de 40 000 euros suite à plusieurs incidents survenus lors du match aller des barrages de Ligue Europa Conférence face à Qarabag le 17 février (3-1).

Le club phocéen doit ainsi régler 18 000 euros pour des « messages provocateurs de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante » à cause d'une banderole hostile à l’Azerbaïdjan déployée au stade Orange Vélodrome. Un message de soutien à l’Arménie où il était écrit « Qarabag is Armenia » après la prise de la région du Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan il y a plus d’un an.

L’OM devra également payer une amende de 13 000 euros pour « encombrement de zones de circulation du public » et 9000 euros pour l’utilisation de fumigènes. Espérons pour McCourt que les supporters marseillais seront plus sage jeudi à l’Orange Vélodrome contre le FC Bâle (21h).

🎙L’entourage de Milik réagit à l’article paru ce lundi : «ll n’a jamais dit qu’il voulait quitter l’OM en juin à cause de désaccords avec J.Sampaoli. Arek respecte son entraîneur et ses décisions. Hier, il a simplement expliqué qu’il fallait s’adapter à tous les systèmes.» (RMC) pic.twitter.com/MMT4lvdDgR — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 7, 2022