OM : McCourt assiste à un sale affaire et met une pile à Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM disputera la Ligue Europa la saison prochaine. Au regard de la saison en dents de scie du club phocéen, il s’agit d’un petit miracle signé de la main de Jorge Sampaoli avec un dernier point obtenu à Metz... au bout du temps additionnel. On jouait ainsi la 104e minute lorsqu’Arkadiusz Milik a transformé un penalty qui a longtemps fait polémique à Saint-Symphorien (1-1) ! Cette attente interminable a été provoquée par les balbutiements du corps arbitral avec la VAR.

« Je suis pour la VAR, il n'y a pas de souci mais un moment donné il faut que tout le monde se remette en question, a tonné Dimitri Payet. Il y a des coupures de 5 minutes dans le match. Il faut passer un cap dans tout ça, pour que ça joue, qu'il y ait des buts. Je me plains pour le championnat et pour le jeu, pas pour l'Olympique de Marseille. J'espère que la saison prochaine, on sera mieux, que les arbitres seront mieux, que le championnat sera mieux. »

« On est remplis d'enthousiasme pour la saison prochaine »

Jorge Sampaoli, lui, n’a rien vu de cette sale affaire puisqu’il était déjà rentré aux vestiaires ! En revanche, la présence de Frank McCourt en tribunes l'a motivé pour la saison prochaine. « L'égalisation, je ne l'ai pas vue, j'étais déjà en train de descendre dans les vestiaires, a-t-il affirmé en conférence de presse. Depuis mon arrivée et sur ce que j'ai vu, l'objectif de la qualification européenne paraissait lointain. On est donc heureux d'être qualifié et on est remplis d'enthousiasme pour la saison prochaine. »