OM : McCourt aurait menti concernant la vente du club !

Dans la longue interview parue ce mardi dans La Provence, Frank McCourt ne laisse planer aucun mystère concernant son avenir à la tête de l'Olympique de Marseille. L'Américain jure que le club "n'a pas été, n'est pas et ne sera pas" à vendre mais également qu'il entend en faire un actif familial qu'il léguera à ses enfants et petits-enfants. Fin de la rumeur d'une vente à un fonds d'investissement saoudien ? Pas du tout !

McCourt "ne cache plus souhait de passer la main"

Le prochain numéro de So Foot, qui sortira vendredi, contient une bombe à ce sujet ! Le magazine l'a teasé de cette façon : "D’après notre enquête, l’ancien proprio des Dodgers de Los Angeles ne cache plus son souhait de passer la main et l’a confié auprès des instances dirigeantes du foot français". Mais une heure après sa publication, ce message a été modifié : « D’après notre enquête, l’ancien proprio des Dodgers de Los Angeles ne cacherait plus son souhait, auprès des instances dirigeantes du foot français, de poursuivre l’aventure une saison supplémentaire avant de passer la main… Plutôt en 2022, donc. »

Ce serait quoi qu'il arrive un sacré retournement de situation car, depuis qu'il a posé le pied en Provence lundi, Frank McCourt a rencontré le maire de Marseille mais également les associations de supporters pour leur dire qu'il était hors de question de vendre. Il a même donné l'impression de se projeter dans l'avenir puisqu'il a évoqué les différentes missions confiées au nouveau président, Pablo Longoria.