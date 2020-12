OM : McCourt contraint de vendre aux Saoudiens ?

Depuis que Mourad Boudjellal est sorti de son silence médiatique, le fantasme d'une vente prochaine de l'Olympique de Marseille à des investisseurs saoudiens a repris de plus belle. Surtout que l'ancien président du RCT assure qu'il existe trois offres de reprise du club. Les journalistes du site footballclubdemarseille en ont discuté lors du talk, où ils avaient invité Hervé Bercane, patron de Centurion Agency, société spécialisée dans le management. Ce dernier est catégorique : Frank McCourt n'a aucun moyen d'éviter une vente…

"Il vaut mieux qu'il vende…"

"À un moment donné, quand tu as de la marchandise et que tu crois qu’elle a une certaines valeur dans un entrepôt, il faut payer le loyer. Pour Franck McCourt, il vaut mieux qu’il déstocke ce qui coûte de l’argent car ça pourrait ne plus rien valoir quand il se décidera à le faire. Quand tu fais un déficit de 100 millions d’euros chaque année, les banques accordent le déficit mais exigent des cautions."

"Il y a trop de charges et l’OM ne sait pas vendre. Les recettes ont baissé par rapport aux annonceurs et les publicités sont à oublier. D’après mes sources, McCourt n’aura jamais le Parc Chanot. La seule chose qui peut entrer en ligne de compte, c’est qu’il fasse entrer un investisseur pour tenir une date et mieux vendre le club. Mais à un moment donné, quand tu vaux au début 1,2 milliard d’euros et maintenant entre 800 et 900 millions d’euros avec tous ces investissements, il vaut mieux qu’il vende…"