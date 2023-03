OM : McCourt perd son procès contre le tandem Ajroudi – Boudjellal

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Un temps candidat au rachat de l'OM, le tandem Mohamed Ajroudi – Mourad Boudjellal (qui a depuis repris le club de Hyères FC en National 2) avait été attaqué en justice par la direction phocéenne et Frank McCourt.

Il était reproché aux deux repreneurs potentiels un préjudice d'image et potentiellement financier mais également des atteintes à l'image de Jacques-Henri Eyraud, alors président de l'OM. Comme le rapporte Mathieu Grégoire, correspondant de L'Equipe à Marseille, le verdict est tombé et l'OM a été débouté dans sa demande de 500 000€ de dommages et intérêts.

« Une requête jugée infondée par le tribunal, qui condamne le club à rembourser les frais des justices des différentes parties », écrit le journaliste sur Twitter, expliquant que les contre-procédures de Mourad Boudjellal (contre Mohamed Ajroudi) et de Mohamed Ajroudi (pour procédure abusive) ont aussi été débouté. Beaucoup de bruits pour pas grand chose en somme...