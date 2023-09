OM : McCourt prêt à vendre le club après la crise ? La réponse a fusé !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Julien Fournier peut aller se rasseoir. Pour l’instant. Intéressé par le rachat de l’OM après la crise, l’ancien directeur sportif de l’OGC Nice va devoir patienter. La raison ? Frank McCourt est encore bien accroché au club phocéen. Interrogé sur la possibilité de le voir lâcher prise après les événements incluant Pablo Longoria et les supporters de l’OM, Mathieu Grégoire a été catégorique.

« Partir ? Non. Pas du tout »

« Partir ? Non. Pas du tout. Il est sans doute l’élément le plus fiable de l’OM depuis longtemps… sur le volet financier s’entend ! Qu’il soit lassé par les événements, oui, mais il a tendance à faire confiance aux gens qu’il met en place pour gérer les problèmes et prendre de la distance, explique le journaliste de L’Équipe lors d’un chat. Il a voué une fidélité absolue à Jacques-Henri Eyraud, il n’a pas ce même rapport avec Pablo Longoria, ils partagent moins de centres d’intérêt. Il est distant depuis deux ans et n’a pas pris la mesure du climat social interne délétère dans son club : entre d'un côté la lettre au lance-flammes des élus du CSE à McCourt début juin dénonçant l’ambiance globale, la réunion extraordinaire du CSE le 20 juin, et de l'autre Pablo Longoria qui dénonce aujourd’hui un système mafieux et de racket au sein même du club, l’OM est dans le dur. Qu’en est-il réellement ? Les faits nous disent que 40% des salariés ont quitté le club depuis février 2021, selon des modalités variées. »

