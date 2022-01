OM : McCourt va recevoir un coup de pouce inattendu pour les finances du club

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Benoît Payan (PS) est prêt à négocier un rabais avec l'OM sur la location de l’Orange Vélodrome afin de compenser les pertes dues au Covid-19 pour le club phocéen ! Lors de ses vœux à la presse, le maire de Marseille s'est en effet dit ouvert à une « conciliation » avec l'OM sur ce sujet discordant depuis des mois.

« L'Olympique de Marseille, comme toutes les entreprises et tous les clubs, a été frappé par la situation sanitaire, a-t-il commenté dans des propos relayés par L’Équipe. Il me demande un rabais conséquent sur son loyer. Je ne souhaite pas que les Marseillais et les Marseillaises prennent en charge les difficultés du club et payent à la place de M. Frank McCourt. Pour autant, il n'y a plus personne dans le stade et on ne va pas mettre tout le monde en banqueroute. Je veux donc bien faire un effort et trouver une voie médiane et intelligente. »

Malin, Payan n'a toutefois pas précisé le montant de l'effort réclamé sur un loyer annuel d’environ 5 millions d’euros. Lorsqu'il était dans l'opposition, on se rappelle que l’intéressé avait dénoncé comme insuffisant le montant du loyer versé par l’OM à la ville, alors dirigée par le mythique Jean-Claude Gaudin (LR).

🗞 La une de L'Équipe du samedi 8 janvier, ainsi que du magazine L'Équipe pic.twitter.com/vcgMLKpAGl — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 8, 2022