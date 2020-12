OM : McCourt reçoit un soutien de taille dans le dossier du rachat du club

Frank McCourt n’est pas apprécié par tous les supporters de l’OM. Les plus sceptiques pourront toutefois louer sa capacité à encaisser les attaques sans se mouiller publiquement. Tancé par le duo Mourad Boudjellal - Mohamed Ajroudi depuis cet été, l’actionnaire du club phocéen a toujours réagi dans le calme et par voie juridique.

« Et pourquoi pas Mbappé et Messi ? »

Cela n’a visiblement pas refroidi l’ancien président du RCT qui continue à clamer hait et fort son envie de lui racheter l’OM avec son acolyte. Hier, Boudjellal en a ainsi remis une salve, celle de trop pour Bernard Tapie. Dans La Provence, l’ancien président du club phocéen lui a donné une petite leçon de stratégie.

« Ce que fait Boudjellal, ce n’est pas bien. Il a pourtant été lui-même président d’un club de sport et connait les espérances et les passions que cela suscite. Donc, il sait qu’il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’il est interdit de faire, a-t-il tonné. Ce qui est interdit, c’est de rendre publique la volonté de vouloir reprendre un club sans avoir pris deux précautions essentielles: la première, c’est que le club soit à vendre, la deuxième, c’est que vous ayez les moyens de l’acheter. Or, dans ce cas précis, non seulement l’OM affirme qu’il n’est pas à vendre, mais je doute que Boudjellal ait les moyens de se l’offrir (...) Je l’ai entendu dire : "On fait venir Zidane entraîneur". Et pourquoi pas Mbappé et Messi ? C’est bien gentil de faire rêver les gens mais au final tu fais du mal au club. Avant de commencer par dire j’arrive avec Zidane, soyons sérieux… Il faut vraiment que Boudjellal se calme… »