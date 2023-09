OM : McCourt se fait clasher en haut lieu et s’est déjà vengé sur Longoria !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Plus un jour ne passe à l’OM sans qu’un élément nouveau ne vienne alimenter le feu mis par les supporters lundi lors d’une réunion au sommet. Ce samedi, c’est le maire de Marseille qui a ajouté son grain de sel et rappelant à Frank McCourt ses obligations à la tête du club phocéen.

« Je crois qu’il faut maintenant que la crise s’apaise. Il faut que chacun revienne à la raison. L’OM, c’est un club qui est très populaire. Il va falloir maintenant que Frank McCourt vienne siffler la fin de la récréation et qu’on sache où on va. Il faut donner un cap, a-t-il tonné sur France Info. On ne peut pas laisser un club - qui a une histoire aussi forte, des supporters aussi extraordinaires, un dirigeant qui fait ce qu’il peut dans des conditions difficiles - sans cap, sans stratégie et sans vision d’avenir. L’actionnaire principal, maintenant, on l’attend clairement sur cette question là. »

McCourt a imposé à Longoria de rester à l'OM

McCourt n’a pas attendu Payan pour remettre de l’ordre en interne. Selon L’Équipe, c’est lui qui a convaincu Pablo Longoria de rester à la présidence de l’OM sans finalement trop trembler depuis les États-Unis. « Le Bostonien n’a pas forcément subi les événements, peut-on lire dans le quotidien sportif. Depuis mardi, il n’a jamais voulu entendre parler d’un départ de Longoria et avait plusieurs atouts dans sa manche. » Lors de l’accession de Longoria à la présidence, fin février 2021, une clause a ainsi été insérée dans le contrat de l’Espagnol, pour se prémunir d’un départ rapide ou imprévu : la rétro cession au Bostonien de plusieurs mois de salaire de l’Espagnol. Cette clause, qui ne correspond guère au droit du travail français, n’a pas été renégociée depuis.

