OM : McCourt tient un argument choc pour prolonger Villas-Boas

André Villas-Boas va de surprise en surprise depuis qu’il est à l’OM. La semaine dernière, le technicien portugais se plaignait d’un couac survenu au mercato estival en la personne de Luis Henrique.

Hier, c’est avec une certaine surprise qu’il a évoqué des négociations entamées pour une prolongation d’un contrat qui expire en juin 2021. Au printemps dernier, AVB avait refusé le nouveau bail proposé par les dirigeants de l’OM en raison du départ précipité d’Andoni Zubizarreta à la tête de la direction sportive.

McCourt et Longoria voient Villas-Boas comme le coach idéal pour le projet de l'OM

Cette fois-ci, la crise sanitaire pourrait être un argument de poids pour qu’AVB finisse par dire oui au club phocéen. « AVB sait combien la crise sanitaire a perturbé l’économie du football, et ne veut fermer aucune porte, peut-on lire dans L’Équipe. Il se plaît en Provence et il attend de découvrir le projet qu’on lui proposera : quelles ambitions, avec quel effectif et avec quels moyens, alors que, entre le fair-play financier, le Covid et les engagements non tenus de Mediapro, l’OM va devoir jouer plus serré que jamais ? En interne comme en externe, Pablo Longoria répète en tout cas que Villas-Boas est l’entraîneur idéal pour construire un projet. » Cet argument a déjà été avancé par Frank McCourt. Sera-t-il décisif ?