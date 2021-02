OM : McCourt... un gros coup de pression pour le successeur de Villas-Boas !

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Emmanuel Petit estime que Jacques-Henri Eyraud veut miser sur Jorge Sampaoli pour s’assurer la paix sociale avec les supporters de l’OM. Si l’idée du champion du monde 1998 a du sens, on serait tout de même tenté de préciser que cette stratégie a un risque liée directement à la personnalité explosive de l’entraîneur argentin.

Gérard Gili ne sait pas si l’actuel coach de l’Atlético Mineiro sera l’heureux élu mais il s’en fiche. Ce que veut l’ancien entraîneur de l’OM, c’est simplement que Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud trouve le plus vite possible le remplaçant d’André Villas-Boas afin de redonner un cap à cette équipe.

« Il faut vite avancer la date, accélérer »

« Ça donne mal à la tête ! Rien ne va. La dynamique du début de saison est effacée. Il n'y a plus que des objectifs très aléatoires comme la Coupe de France ou accrocher une coupe européenne, a-t-il affirmé dans La Provence. Pour repartir de l'avant, il faut un nouveau projet sportif, un nouvel entraîneur. Il faut vite avancer la date, accélérer. » Gili sera-t-il entendu par les dirigeants de l’OM ? Rien n’est moins sûr.