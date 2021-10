OM : McCourt victime de la plus grande arnaque du foot français ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le rachat de Newcastle par un consortium saoudien s'appuyant sur le Fonds public d'investissement (FIP) fait beaucoup parler depuis la fin de la semaine dernière. Même du côté de l’OM, où les rumeurs de rachat auraient dû cesser une fois pour toutes... ce qui est loin d'être le cas.

Il n’en est finalement presque rien puisque Thibaud Vézirian continue d’affirmer haut et fort que ce dossier n’est toujours pas refermé et qu’une vente de l’OM serait même toujours dans les tuyaux. Pour Mathieu Grégoire, cette grande mascarade a assez duré.

« C'est toujours les mêmes individus, une petite clique qui se refile les mêmes informations, a récemment lâché le journaliste de L'Équipe sur Twitter. Il n'y a pas un seul média de qualité qui a annoncé le moindre truc sur la vente de l'OM à des Saoudiens. C'est Pipo et Molo. Cela ne veut pas dire que l'OM ne sera pas vendu d'ici 1, 2, 3 ou 10 ans, mais ce qu'on a vécu en février, c'est l'une des plus grandes arnaques du sport français ! »

Pour rappel, c’est à ce moment-là que Vézirian, lui aussi journaliste à L’Équipe, avait lancé des détails sur la vente à venir de l’OM. Depuis, rien ne s’est confirmé. Pire : Frank McCourt a raffermi sa position à la tête du club phocéen.

Pour résumer

Frank McCourt, qui dirige l’OM depuis octobre 2019, aurait été cette année la cible de ce qui pourrait être considéré comme la plus grande arnaque du foot... et même du sport français ! En cause, les rumeurs de vente incessantes.