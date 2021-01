OM : méga salaire, kilos superflus, trash talk... une star de la NBA imite Dimitri Payet !

Sa prolongation, son rendement peu en rapport avec ses émoluments, ses chambrages, son embonpoint : Dimitri Payet fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois à l'OM, et pas souvent de façon positive. Le Réunionnais est montré du doigt mais il passerait presque pour un enfant de cœur à côté de James Harden, la star de la NBA.

Harden, le Payet de la NBA

MVP en 2018, Harden a été transféré des Houston Rockets aux Brooklyn Nets la semaine dernière après un long bras de fer engagé il y a quelques mois. Les critiques exprimées par le joueur à l'encontre de sa propre équipe ont convaincu ses dirigeants que la situation n'était plus tenable. L'attitude de James Harden lui a valu ces derniers jours de se faire démolir par son ancien coéquipier DaMarcus Cousins mais aussi par la légende Shaquille O'Neal, notamment. « Harden n’a jamais pris ses responsabilités quand il le devait, a soutenu le Shaq. Quand t’es le franchise player et que tu gagnes autant de millions, c’est à toi de te montrer dans les moments importants, et il ne l’a jamais fait. Maintenant il est parti, et je sais que beaucoup de gens à Houston sont heureux. Il a sa petite superteam, et il doit gagner le titre cette saison. »

Enfin, Harden est aussi montré du doigt pour ses kilos superflus. Alors qu'il va toucher plus de 40 M€ cette saison, « The Beard » affiche en effet un ventre peu commun pour un joueur de son statut... ce qui ne l'a pas empêché de planter 44 points il y une dizaine de jours face à Portland !