OM : menacés, Sampaoli et Tudor ont également balancé sur les Marseillais !

Pablo Longoria n’est pas le seul à avoir subi des pressions à l’OM. En leurs temps, Igor Tudor et Jorge Sampaoli ont également vécu des joutes verbales avec les supporters du club phocéen. Et celles-ci ne les ont poussés à rester sur le banc de touche.

« Igor Tudor est arrivé. À ce moment-là, pour transformer le club, on avait besoin d'énergie. Il m'a dit quelque chose de très important : "Dirigeants, joueurs, entraîneurs et club, si on veut transformer tout ça et mettre des valeurs qu'on a connues à la Juventus, on y va ensemble". Avec Igor, déjà, on a vu qu'une guerre était en train de se créer à l'intérieur contre lui, la tension montait artificiellement, a révélé Longoria à La Provence. Ce qu'Igor a subi, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Il s'est retrouvé dans un club où tout le monde était contre lui : à l'intérieur et à l'extérieur. Beaucoup de monde s'organisait pour faire monter la tension contre lui. »

« Tu dois partir avec moi, ils vont venir te prendre »

Les mots de Tudor à son départ de l’OM l’été dernier étaient limpides sur le contexte marseillais : « Je ne vais pas vous déranger, si je ne suis pas la bonne personne pour ce club, je pars. Vous ne me donnez rien, je ne veux pas vous mettre en danger. C'est un très grand club, mais ces situations le rendent trop petit. »

Du côté de Sampaoli, la tension était également à son comble. « Des gens ont appelé Jorge Sampaoli pour revenir, d'autres ont demandé de donner le pouvoir aux joueurs. Il y a eu des appels aux groupes de supporters pour faire partir le coach. Quand je suis rentré à Marseille, je sentais que la pré-saison ressemblait à la 37e journée du championnat, où tu joues ta vie. Ça, ce n'est pas normal, a poursuivi Longoria. Quand il est parti, on a eu une conversation très longue. Il m'a dit : "Je pars, tu dois partir avec moi parce qu'ils vont venir te prendre". J'ai été inconscient et je n'ai pas vu venir la situation. Il parlait du système en général..." »

