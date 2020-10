OM : Mendy, Valbuena, les anciens Olympiens attendent les retrouvailles avec impatience

Le tirage au sort de la Champions League effectué en fin d'après-midi a placé l'Olympique de Marseille dans le groupe C en compagnie de vieilles connaissances. Et on ne parle pas ici des clubs, même si le FC Porto et l'Olympiakos ont déjà croisé la route des Phocéens. André Villas-Boas va croiser ces Dragoes qu'il a supportés plus jeune et entraîné plus tard alors que Mathieu Valbuena (Olympiakos) et Benjamin Mendy (Manchester City) vont retrouver le Vélodrome. Avec visiblement beaucoup de joie…

"Marseille et moi, on est liés à vie !"

Olympien de 2006 à 2014, Mathieu Valbuena a posté sur Twitter "Marseille et moi, on est liés à vie !", avant de développer le fond de sa pensée au micro de RMC : "C'est un plaisir de revenir à Marseille. (Dans ce groupe), tout le monde a sa chance, on va tout faire pour embêter tout le monde et faire bonne figure dans ce groupe homogène, de qualité, où tout le monde peut prétendre finir deuxième derrière Manchester City, qui est la grosse cylindrée".

Plus au nord de l'Europe, Benjamin Mendy a pour sa part accueilli avec joie le match au Vélodrome entre son ancien club (2013-16) et son Manchester City, programmé le 20 ou 21 octobre. Le latéral gauche a retweeté l'annonce de l'OM pour cette affiche, l'accompagnant d'un "Ouiiiiii" et de trois émojis avec des étoiles dans les yeux. Une poule de C1, beaucoup de retrouvailles pour l'Olympique de Marseille. Mais sur le terrain, il n'y aura pas de cadeau !