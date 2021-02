OM : Ménès lâche une critique surprenante sur le dernier projet polémique d'Eyraud

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce lundi, la fronde a repris de plis belle entre les supporters et la direction de l'OM. Non pas en raison du piteux match nul sur la pelouse des Girondins dimanche soir (0-0), mais plutôt à cause des dernières actions du club vis-à-vis de ses supporters.

Le club olympien a en effet annoncé la création du projet Agora OM, avec pour objectif de renouer le dialogue avec les supporters qui semble rompu depuis de longues semaines. Problème, en parallèle, les groupes de supporters ont eux reçu une mise en demeure de rupture de la convention qui existe historiquement avec le club pour gérer les abonnements.

Ménès reproche... le timing

Dans ce contexte de tension globale, le projet Agora OM a donc été assez logiquement mal reçu de la part des supporters, qui estiment que le départ de Jacques-Henri Eyraud serait la seule solution. Interrogé sur la création de ce projet, Pierre Ménès a répondu avec une critique surprenant. « Comprend pas le timing ».

Plus que sur le fond, le consultant Canal Plus pointe donc du doigt la forme. Une vision étonnante que certains supporters marseillais n'ont pas manqué de lui reprocher très rapidement sur les réseaux sociaux...