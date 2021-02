OM : mensonges, justice, rachat, un journaliste dans le viseur des instances

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Les jours passent et le buzz s'amenuise. La semaine dernière, comme vous le savez sans doute, le journaliste Thibaud Vézirian, qui officie surtout sur la chaîne l'Equipe, assurait que la vente de l'OM était actée. A qui ? A la Kingdom Holding Company du Saoudien Al-Walid ben Talal. Selon lui, tout était fait et il était même logique que la direction du club phocéen, via l'agence de communication du président Frank McCourt, démente aussitôt.

L'information, qui bien entendu n'est pas confirmée à ce jour, commence à sérieusement agacer dans les plus hautes instances du football français. Ainsi, et c'est un article de La Provence qui le précise, la Ligue de Football Professionnel est récemment intervenue en "demandant au journaliste de stopper ses élucubrations. "Il jette du kérosène sur un incendie !", peste-t-on dans les couloirs de la LFP. Même son de cloche chez Jean-Claude Darmon, ancien argentier du foot français qui selon Vézirian serait au courant du dossier, mais dont l'entourage qualifie les infos de Vézirian de "fake news".



Toujours selon La Provence, l’OM, de son côté, a envoyé une lettre recommandée de mise en demeure à Vézirian, évoquant des "informations toutes plus fausses les unes que les autres puisque le club n’a jamais été à vendre et qu’aucune offre ne lui a jamais été adressée par quiconque. Il s'agit d'un catalogue de déclarations non étayées et d’affabulations". Problème, et la partie de poker menteur ne fait sans doute que débuter, Vézirian assure à ce jour n'avoir jamais reçu de lettre de la part de l'OM...

En attendant, et à ce jour, une seule vérité : l'OM n'est pas vendu....