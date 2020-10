OM - Mercato : Adil Rami continue son entreprise de démolition de la direction

Le dossier Adil Rami n’est pas encore soldé à l’OM. Alors que les deux parties ont dû s’expliquer sur le terrain judiciaire pour le licenciement du champion du monde en 2019, l’intéressé n’a pas mâché ses mots à l’égard de Jacques-Henri Eyraud. « Eyraud m'a manqué de respect et les gens ne connaissent pas les vraies raisons de ma sortie avec l'OM. On pense que c'est à cause de « Fort Boyard, mais ça n'a rien à voir. Je ne peux pas en parler, mais un jour, on saura la vérité, a-t-il tonné la semaine dernière dans Le Figaro. J'adore l’OM et les gens qui le suivent, mais il y a une personne que je hais. Il a eu l'habitude de travailler avec Mickey et Dingo et il croit que c'est la même chose dans le monde du foot. » Ce même Rami, qui fait la couverture du cahier sports de La Provence du jour, en a remis une couche en accusant un dirigeant qu’il ne nomme pas de lui avoir savonné la planche.

« Trop de gens essayaient de me noyer, dont une personne de Marseille »

« Après Fenerbahçe, je suis parti en Russie, raconte-t-il. Mais quand je suis arrivé là-bas, nous étions confinés. Ils ont refusé de me payer sous prétexte du Covid et que je n'ai pas fait un match. Mais ce n'est pas de ma faute. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais arrêter le foot, que j'en avais marre, que ça faisait trop longtemps que je n'avais pas disputé un match, que trop de gens essayaient de me noyer, dont une personne de Marseille, a-t-il glissé dans le quotidien provençal. Quand les clubs appelaient pour se renseigner sur moi, on leur répondait que je n'étais plus un footballeur, et ceci et cela, précise Rami. C'est un truc de ouf. »