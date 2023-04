OM - Mercato : Balerdi poussé en Ligue 2 par un ancien Marseillais

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Leonardo Balerdi fait partie de ces joueurs qui divisent, surtout à l’OM. Considéré par certains comme un boulet, par d’autres comme un excellent joueur, il est difficile de trancher dans le juste milieu pour l’ancien de Dortmund.

Mathieu Bodmer veut Balerdi

L’ancien défenseur marseillais Éric Di Meco fait lui partie des gens très critiques envers Balerdi. Lors d’un débat sur RMC, il s’est même fortement énervé et a lâché à Mathieu Bodmer : « « Pourquoi tu le prends pas au Havre l’année prochaine Mathieu ? Prends-le au Havre puisque tu l’aimes bien ». Ce à quoi l’ancien Niçois a répondu : « Si c’est libre on peut s’appeler. S’il fait un effort sur le salaire, on peut s’arranger ».

Finalement, Balerdi a été auteur d’un excellent match face à l’Olympique Lyonnais, et a su contenir Lacazette durant 90 minutes. Une belle performance en plus pour celui qui aurait pu partir à l’Ajax cet hiver.