RC Lens, OM - Mercato : Clauss fait une gaffe et fait déjà grincer des dents

INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

Jonathan Clauss a récemment avoué qu’il suait à grosses gouttes depuis son arrivée à l’OM. jeudi dernier, le piston droit de l’équipe de France a ainsi posé ses valises sur la Canebière et n’a pas perdu de temps pour intégrer la rotation d’Igor Tudor. Mieux, le joueur de 29 ans a déclaré sa flamme à l’OM.

« C’est un club mythique, donc forcément particulier. Si on demande à n’importe quel joueur s’il veut venir à l’OM, beaucoup répondront : 'Évidemment, c’est un rêve'. C’est un club extraordinaire dont je suis fier de faire partie, a-t-il affirmé dans La Provence. Je pense qu’entre Lens et l'OM, il y a une différence, même si, pour moi comme pour tout le monde en France, le RCL est un très grand club historique. Mais l’OM, c’est encore plus grand. »

La dernière phrase de Clauss sur l’écart de standing entre l’OM et le RC Lens a fait grincer des dents du côté des suiveurs du club artésien. « Et c’est ce très grand club historique qui t’a permis de toucher l’équipe de France, a pesté Mohamed Toubache-Ter. Et c’est grâce aussi aux supporters qui ont fait une part de leur job avec les fameux hashtag repris par l’ensemble de la presse… ça aussi, ça compte. À bon entendeur (...) Le penser est une évidence… le dire est maladroit surtout quand il s’agit de plaire à une communauté ! »