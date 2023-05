OM - Mercato : Daniel Riolo donne un conseil précieux pour cet été

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

A chaque été son mercato. Ses choix complexes et ses coups de poker. L'OM n'y échappera pas, que le club parvienne, ou non, à se hisser à la seconde place de L1 et se qualifie directement pour la prochaine Ligue des Champions. Pablo Longoria et Igor Tudor vont devoir trouver des solutions afin de renouveler l'effectif.

Selon Daniel Riolo, il faut faire un effort dans un secteur bien précis. "On remarque souvent qu'au milieu de terrain de l'OM, Rongier surnage parce qu'il est un peu trop seul. Je pense qu'à terme, ça handicape un peu l'OM. Et je pense que c'est là qu'il doit y avoir une piste de progression pour l'OM en vue de l'année prochaine."