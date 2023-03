OM - Mercato : Daniel Riolo émet des doutes sur Vitinha et Ounahi

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Les semaines passent et l’OM continue à performer en Ligue 1 et en Coupe de France. Cependant, parmi les recrues hivernales, seul Ruslan Malinovskyi s’est imposé pour l’instant dans le onze d’Igor Tudor. Vitinha et Azzedine Ounahi ne se contentent que de quelques minutes depuis qu’ils sont arrivés dans la cité phocéenne. Une situation que certains Marseillais ne comprennent pas, Daniel Riolo se pose des questions sur ces deux gros transferts.

« On est le 27 février, et il va quand même falloir poser la question de Vitinha. Ils ont dépensé 30 millions d’euros (32 millions d’euros en réalité, ndlr) pour le recruter et tu ne le vois pas la première semaine, ok. Mais, il est venu pour quoi en fait ? Il y a un problème ? Ils se sont aperçus à l’entraînement que c’était une banane ? Je suis quand même très étonné de ce qui est en train de se passer avec ce joueur. Et c’est pareil pour Ounahi, les deux recrues ne sont quasiment pas utilisées », a commenté l’éditorialiste sur RMC.