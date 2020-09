OM - Mercato : des "offres indécentes" pour Thauvin à cause d'Eyraud ?

Et une pierre de plus dans le jardin de Jacques-Henri Eyraud ! Le très critiqué président de l'Olympique de Marseille s'est vu une fois de plus reprocher sa gestion catastrophique des finances, qui accusent un déficit d'une centaine de millions d'euros. Selon le journaliste de l'AFP Emmanuel Barranguet, les potentiels acheteurs de joueurs marseillais savent très bien dans quelle situation se trouve l'OM et ils en profitent…

"Pour la défense de l’OM, oui, on n’a jamais vendu personne. Des offres, ils en ont, mais ils sont victimes de leur réputation sur le marché. Tous les gens qui viennent les voir leur disent : "De toute façon, vous êtes étranglés, vous êtes obligés de vendre. Donc on va vous proposer des sommes indécentes"."