OM Mercato : l'incroyable sortie du président de Naples sur le renvoi de Rudi Garcia

Aurelio de Laurentiis, le président de Naples, a raconté ce mercredi en conférence de presse les dessous du renvoi de Rudi Garcia. C'était à la mi-novembre, après un début de saison difficile, alors que le technicien français venait de prendre en main le champion d'Italie en titre. Et l'anecdote montre à quel point De Laurentiis est un président sulfureux...

"Non mais tu fous quoi ? Tu veux vraiment te faire virer ?"

"Son dernier match, je descends dans le vestiaire avant le coup d'envoi et je lui dis : "À mon avis, tu te trompes là (dans ta compo)". Il me répond : "Laissez-moi faire !". Quelqu'un qui te parle comme ça... Ou tu l'envoies chier tout de suite, ou tu te tais. Je redescends à la mi-temps et lui dit : "Non mais tu fous quoi ? Tu veux vraiment te faire virer ?" Et puis ça s’est passé comme j’avais prévu et une fois le match terminé, je lui ai dit d'aller se faire f..tre." Ni plus, ni moins !

