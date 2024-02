OM Mercato : le comportement de Clauss a posé problème

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Ce fut le sujet du mercato d'hiver à l'OM. Et l'envie, assez forte, des dirigeants du club phocéen de vendre leur latéral, Jonathan Clauss. En cause, notamment, l'attitude du joueur lors de différents matches, que ce soit contre Monaco, Nice ou Rennes, avec, à chaque fois, des sorties prématurées du terrain pour différentes raisons qui ne parvenaient guère à convaincre la direction.

Pas le bon comportement

Des échanges, musclés, avec Medhi Benatia, le conseiller sportif, ont ensuite eu lieu. Et le quotidien l'Equipe, dans un article consacré à l'ancien Lensois, explique que le comportement, au quotidien, du joueur, n'est pas non plus resté sans lendemain en interne. Tant Clauss a pu agacer. "Les dirigeants expliquent que l'ancien Lensois n'a pas le bon comportement au quotidien. Il parle fort dans le réfectoire, passe des heures devant la PlayStation lors des mises au vert, râle pendant les entraînements si ses coéquipiers ratent une passe : les reproches peuvent étonner, mais font écho à une impression plus générale, qui voudrait que le joueur soit devenu un peu trop sûr de lui depuis son retour de sélection en octobre."

Le mercato terminé, et Clauss resté, la tendance actuelle est à une...prolongation de contrat. Comme quoi, dans le football, il faut vraiment s'attendre à tout.

