OM Mercato : le dossier Chancel Mbemba rebondit !

Cadre depuis son arrivée à l'OM en 2022, Chancel Mbemba a vécu un violent déclassement à l'intersaison. Ses dirigeants lui ont fait savoir qu'ils ne comptaient pas sur ses services. Son clash avec Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia, n'a pas joué en sa faveur. Malgré tout, le Congolais continue d'être appelé en sélection par Sébastien Desabre. Une vraie bouffée d'oxygène pour le joueur de 30 ans, qui bénéficie d'un énorme soutien au pays. Les fans mais aussi les journalistes locaux sont choqués par le traitement réservé à Mbemba du côté de l'OM. Une situation totalement injuste selon eux.

Chancel Mbemba vendu cet hiver ?

Durant l'été, Rennes ou encore Al-Shabab étaient prêts à sauver le soldat Mbemba. Foot Mercato rapporte même que le joueur a exigé que le club saoudien lui verse, en plus de son salaire et d’une prime à la signature, une indemnité de transfert de plus de 3 millions d'euros réservée à l’OM. L'ancien de Porto est finalement resté à Marseille, où il continue de toucher ses 320 000 euros mensuels bruts (une retenue lui a été notifiée il y a quelques jours).

Après sa parenthèse enchantée avec sa sélection, Mbemba sera attendu dans la cité phocéenne pour régler sa situation. Avec une valeur marchande estimée à 8 millions d'euros selon Transfermarkt, l'OM pourrait récupérer un joli chèque en cas de vente cet hiver. Si Mbemba est mis à pied à titre conservatoire depuis le 14 septembre, il devrait être réintégré dans le groupe pro de l'OM après la trêve, selon la charte du football professionnel.

🚨#teamOM 🔵⚪️ @DahbiaHattabi @HanifBerkane

Le traitement de Chancel Mbemba choque en 🇨🇩 d'autant qu'il a été performant avec sa sélection.

Une belle parenthèse pour le défenseur de l'OM qui est attendu à Marseille dans les prochains jours pour régler sa délicate situation.… pic.twitter.com/SV0DYdmKCi — Sébastien Denis (@sebnonda) October 15, 2024