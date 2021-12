OM : Kamara confirme un malaise, évoque son avenir et son absence contre Troyes

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Son absence contre Troyes

« Surpris de ne pas jouer ? Non, j'ai déjà été sur le banc cette saison. Il y a du turnover avec des matches tous les 3 jours et les voyages. Je n'ai pas mon mot à dire, c'est le coach qui décide. Il y a des heureux et des déçus. »

Une prolongation qui n’avance pas

« C'est mon représentant qui gère tout ça, les offres sont confidentielles. Ce n'est pas à moi de m'exprimer. Moi, je me concentre sur le terrain. Quand j'aurai pris ma décision concernant mon contrat, je serai le premier à le dire. Je suis toujours en réflexion. Sur la fin du mercato ? J'ai juste eu l'impression de ne pas avoir eu le choix (ndlr : l’OM voulait le vendre pour financer d’autres arrivée). Mais j'ai vite tourné la page. Ce n'est pas arrivé qu'à moi dans l’effectif (à Caleta-Car aussi). C'est passé. J'ai ma femme, mon fils, le deuxième qui arrive... Je suis chez moi à Marseille. »

Un nouveau rôle avec Sampaoli

« Jorge Sampaoli m'a appris que le numéro 6 est l'un des plus importants de l'équipe. Avec ce coach, on doit bouger le moins possible, rester dans l'axe et se séparer de l'adversaire, pour avoir le plus de temps. Avec André Villas-Boas, on courait beaucoup, on échangeait. Là, je dois apprendre à rester à mon poste. Sampaoli nous demande de ne pas bouger, d'attendre le ballon et de donner en une ou deux touches de balle. »

Vers une sélection avec le Sénégal ?

« En toute honnêteté, je ne sais pas si le Sénégal m'a contacté ou non. Je ne sais pas quoi répondre à cette question pour la sélection. »

