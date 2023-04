OM - Mercato : Longoria a déjà bouclé un renfort de poids pour cet été

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Alors que le mercato estival approche à grand pas, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, aurait bouclé l'arrivée d'un renfort de poids pour préparer au mieux la prochaine fenêtre des transferts.

L'OM renforce sa cellule de recrutement

Et pour cause, le directeur du recrutement de Parme, Massimiliano Notari, devrait rejoindre le club phocéen en juillet prochain, si l'on en croit les informations du journaliste italien, Nicolò Schira. Avant d'atterir à Parme, l'homme de 51 ans était recruteur pour l'AC Milan entre 2010 et 2012 et pour l'AS Monaco de 2012 à 2021.

Fabien Chorlet

Rédacteur