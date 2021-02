OM – Mercato : Longoria a tenté un autre coup que Sampaoli au Brésil

Zapping But! Football Club OM : les choses à savoir sur Pablo Longoria avec François Abdou Saadi

Jorge Sampaoli (Atletico Mineiro, 60 ans) futur coach de l'OM ? Si AS assure qu'un accord existe, La Provence est plus mesuré. Selon le média marseillais, Pablo Longoria a bien pris contact avec l'Argentin pour remplacer André Villas-Boas, mis à pied mardi, le deal est encore loin d'être conclu. L'entourage de l'ancien sélectionneur du Chili va même jusqu'à dire qu'il ne s'agit que de discussions préliminaires.

Palmeiras a refusé le départ d'Abel Ferreira

A l'affût des marchés italiens et espagnols qu'il connaît par cœur, Pablo Longoria œuvre également avec fougue en Amérique du Sud. Selon Record, le « head of Football » de l'OM serait bel et bien rentré en contact avec le coach en vogue du moment sur le continent : Abel Ferreira (Palmeiras), récent vainqueur de la Copa Libertadores.

Toutefois, si l'on en croit le quotidien lusitanien, le président de Palmeiras Mauricio Galiotte a vite fermé la porte, se retranchant derrière la cause libératoire de 1 M€ de son entraîneur. Abel Ferreira n'a, de son côté, pas été contacté directement par l'OM et reste de toute façon consacré à son club, qui dispute actuellement le Mondial des Clubs au Qatar (1er match dimanche contre les Tigres d'André-Pierre Gignac).