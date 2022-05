OM - Mercato : Longoria fait le point sur l'avenir de Sampaoli et tacle Kamara

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Invité ce mercredi de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a fait le point sur l'avenir de Jorge Sampaoli, dont on ne sait toujours avec certitude s'il sera l'entraîneur du club phocéen la saison prochaine.

"Sampaoli est une personne fondamentale pour le projet"

"Parler de Jorge Sampaoli, c'est parler d'un grand coach, qui a réalisé un travail extraordinaire tout au long de la saison. Il est important de dresser le bilan de la saison, on l'a déjà fait. On a beaucoup analysé ces dernières semaines, les choses qu'on a bien faites, celles qu'on peut améliorer. Il y a beaucoup d'autocritiques à l'intérieur du club. Notre niveau d'exigence est élevé. Jorge Sampaoli est une personne fondamentale pour le projet", a confié Pablo Longoria, laissant donc entendre qu'il voulait continuer l'aventure avec le technicien argentin.

"Il y a eu beaucoup de paroles données pas respectées"

Le président olympien a ensuite été interrogé sur le départ libre de Boubacar Kamara pour Aston Villa. "Dans la vie, il faut toujours respecter les choix personnels. On m’a beaucoup posé cette question, et pas seulement pour Kamara, mais dès qu’il s’agit d’un joueur libre je dis toujours qu’il faut respecter les décisions personnelles de tous les joueurs. Nous avons des regrets au sein du club, moi aussi. Je n’aime pas parler des conversations privées et de leur contenu, j’ai foi dans le respect entre les personnes. Mais dans la vie je crois aussi à la parole donnée. Et dans le cas qui nous occupe, il y a eu beaucoup de paroles données qui n’ont pas été respectées."

