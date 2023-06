OM - Mercato : Longoria se paye un renfort inattendu

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Alors que Pablo Longoria n'a toujours pas trouvé le successeur d'Igor Tudor, le président de l'Olympique de Marseille continue de renforcer sa cellule de recrutement en vue de la saison prochaine.

La cellule de recrutement se renforce encore

Et pour cause, après Marco Otero, qui est arrivé en tant que directeur du centre de formation, c'est Jordi Delclos qui devrait bientôt rejoindre la cellule de recrutement du club phocéen, si l'on en croit les informations du journal L’Indépendant. L'ancien milieu offensif français et ex-manager de Canet, qui devrait superviser les jeunes de 10 à 18 ans, devrait travailler pour Marco Otero afin d’améliorer les effectifs de jeunes.

Pour résumer Un nouveau renfort devrait bientôt rejoindre la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille. Il s'agirait de Jordi Delclos, qui devrait superviser les jeunes de 10 à 18 ans.

Fabien Chorlet

Rédacteur