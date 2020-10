OM - Mercato : Longoria veut l'un des plus grands espoirs français au poste de défenseur !

L'une des premières tâches de Jacques-Henri Eyraud lorsqu'il est arrivé à la président de l'Olympique de Marseille a été de nouer des partenariats avec tous les clubs amateurs de la cité phocéenne afin que plus aucun jeune de talent n'échappe au grand club sudiste. Car, par exemple, quand Saint-Etienne est venu s'imposer au Vélodrome pour la première fois depuis 41 ans il y a deux semaines et demi, c'était avec un gamin des quartiers nord (Wesley Fofana) et un enfant de Martigues (Mahdi Camara).

Le RCS attend 20 M€ pour Simakan

Eh bien, en attendant que ces multiples partenariats portent leur fruit, le Head of Football de l'OM, Pablo Longoria, a trouvé un moyen de ramener des Marseillais au sein de l'OM : les recruter. Selon Téléfoot, il serait en effet décidé à recruter Mohamed Simakan, défenseur du RC Strasbourg né dans la cité phocéenne il y a 20 ans en cas de vote de Duje Caleta-Car.

Le départ du Croate est loin d'être acté puisqu'il vient de refuser une offre de West Ham, qui lui proposait pourtant un gros salaire. Lui veut disputer la Champions League, avec l'OM ou ailleurs. Si une écurie de C1 le contacte d'ici lundi, peut-être partira-t-il. Longoria devra alors convaincre les dirigeants alsaciens de lui céder leur pépite. Pour rappel, ils attendent 20 M€ pour Simakan.