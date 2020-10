OM - Mercato : Luis Henrique provoquerait déjà un problème

Le débat ne date pas d'aujourd'hui. Bien au contraire. L'OM, en dépit de son centre de formation et des résultats de ce dernier, n'a que rarement donné, au cours de son histoire, sa chance à ses plus jeunes éléments. Poussant logiquement certains à aller voir ailleurs. Ce pourrait être le cas, une fois encore, dans les prochains mois.

En effet, et c'est un article du quotidien régional, La Provence, qui le signale, "plusieurs espoirs du centre de formation auraient grincé des dents" lorsque le club olympien, il y a quelques semaines, a recruté le jeune attaquant brésilien, Luis Henrique (18 ans). En cause, le fait d'accorder sa confiance, et son argent (8 millions d'euros) à un espoir venu d'ailleurs alors que de jeunes marseillais attendent un signal d'André Villas-Boas. Et la Provence de se référer à l'attaquant Marley Aké qui, en toute objectivité, n'a pas nécessairement su saisir sa chance lorsqu'AVB lui a donnée.