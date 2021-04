OM - Mercato : McCourt a prévu une manne pour recruter au moins 3 cracks !

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Pablo Longoria a réussi son grand oral haut la main. Présent en conférence de presse mercredi en fin de matinée, le président de l’OM a fait un zéro faute sur tous les sujets qui lui ont été présentés. Et ils étaient nombreux. Au sujet du mercato, la donne est claire : la situation de crise mondiale fait qu’il sera difficile de recruter cet été en raison de l’absence de circulation d’argent.

Pour la saison 2020-2021, sans recettes billetterie et malgré l’amende infligée par l’UEFA pour non-respect du fair-play financier, L’Équipe fait pourtant savoir que l’OM devrait récolter entre 35 et 40 M€ ! Au club, on a déjà budgété une éventuelle participation à la phase de groupes de la prochaine Ligue Europa qui rapporterait, en tablant sur une billetterie ouverte et raisonnable, près de 10 M€.

« Cela équivaut à l’embauche de trois Luis Henrique »

« Ce n’est pas négligeable, explique un cadre du club dans le quotidien sportif. Par exemple, cela équivaut à l’embauche de trois Luis Henrique si vous prenez son salaire chargé et sa valeur nette comptable, son prix de transfert amorti sur la durée du contrat. »