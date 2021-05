OM : mercato, finances, tensions, Sampaoli en dit plus et avertit Mandanda

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le mercato

"Au début de mercato, il y a beaucoup d'intérêt partout. Les joueurs sud-américains sont ceux que je connais le mieux car j'ai passé les dernières années là-bas. Il y a effectivement des intentions sur certains joueurs, mais c'est lié à beaucoup de facteurs, notamment les mouvements actuels de l'effectif. Ma connaissance de ce marché est réelle mais ça n'écarte aucun autre marché."

Les moyens financiers

"Moi, j'interviens uniquement sur les profils pour le système que je veux mettre en place. Je ne peux pas contrôler le domaine économique. J'ai placé des exigences sur des profils par position. Le président décidera. Ma position est uniquement stratégique."

La saison actuelle

"Ma satisfaction est de voir que l'équipe s'est qualifiée pour la Ligue Europa, ce qui était notre objectif. Au vu du scénario compliqué, c'est vraiment ce qui nous a le plus motivé ces derniers matchs. Le plus complexe a été la gestion du groupe, il y a eu des choses très dures cette saison, avec des problèmes d'ambiance. Le plus dur a été d'avoir un groupe qui se bat pour l'objectif sachant que certains n'allaient pas rester. Avant mon arrivée, on a trouvé des joueurs affectés par la situation, mais aussi avec les supporters. Il fallait reprendre un chemin positif. Ce travail là m'a servi pour gagner du temps sur l'analyse."

Sa suspension

"Au niveau de ma communication avec les arbitres, je suis bien conscient que c'est à moi de m'adapter et non l'inverse. Il faut que j'aprenne à me comporter pour qu'ils comprennent quand je m'adresse à mes joueurs et pas à l'arbitre."

Mandanda

"Normalement, quand on va commencer la saison prochaine, il y aura une compétition interne pour savoir qui sera le gardien titulaire. L'avantage de Mandanda, c'est qu'il s'agit d'un emblème ici, un gardien historique du club. C'est une référence pour nous tous. Il devra se motiver pour rester à haut niveau et être en concurrence."

Propos retranscrits par le site de RMC Sports.