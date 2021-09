OM : mercato, Nice-OM, Milik, Harit, Sampaoli en forme olympique

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L'intégration de Lirola

"Son arrivée nous donne plus de possibilités au niveau du schéma tactique, notamment par rapport à Rongier et Kamara."

L'état des troupes avant Monaco

"Konrad de la Fuente est déjà rentré. Gerson, lui, ira directement à Monaco. La triple date internationale complique vraiment la chose. On verra la condition de Konrad car il n'a pas pu s'entrainer. On parlera avec les deux. Je dois mettre la meilleure équipe au meilleur moment, c'est-à-dire les joueurs en meilleure condition. Je me fis à mon instinct. Pau Lopez était en phase de récupération, c'est pour ça qu'il ne jouait pas. J'espère qu'il pourra jouer à l'avenir."

Les sanctions pour le match OGC Nice-OM

"Mon opinion ne vaut pas grand-chose. Il faut accepter la décision de la commission, il faut aller de l'avant, moi je suis entraineur. J'ai déjà tout dit au tribunal."

Le mercato

"Il y a toujours la position de l'entraineur qui veut l'idéal et la situation réelle du club qui ne peut pas compléter l'effectif entièrement. Il faut l'accepter et travailler avec les joueurs à disposition. On voulait un attaquant supplémentaire, mais on a dû faire avec l'incertitude de Kamara et Caleta-Car."

Milik

"Je suis optimiste. Lundi, il va s'entrainer avec le groupe. On va voir comment il va évoluer. C'est un très grand pro, il fait plusieurs séances par jour. On verra s'il peut jouer contre Rennes"

Harit

"Il a un grande capacité d'élimination des adversaires par ses dribbles et ses passes, il peut nous apporter beaucoup sur ça. On est content qu'il soit avec nous."

