OM - Mercato : Ntcham pique Villas-Boas, Longoria se lâche sur le futur entraîneur et la vente du club !

C'est tout d'abord le milieu de terrain récemment arrivé à l'OM, Olivier Ntcham, qui s'est présenté face aux médias. Un transfert qui, souvenez-vous, avait provoqué la colère d'André Villas-Boas, le technicien portugais ayant affirmé qu'il s'était opposé à le venue de l'ancien élément du Celtic Glasgow. Le joueur a donc donné sa propre version des faits. Propos retranscrits par le site Le Phocéen.

"Les propos de Villas-Boas m'ont beaucoup surpris. Il était au courant, il me connaissait bien avant. Son agent personnel voulait travailler avec moi à l'époque où Zubizarreta m'avait contacté pour venir à l'OM, mais ça ne s'était pas fait. Cette fois, je n'ai en aucun cas hésité à venir. L'OM ça ne refuse pas, c'est comme le Real ou le Barça. En tant que français, tu ne peux pas dire non pour rester en Ecosse. A l'heure actuelle, je ne me sens pas prêt pour jouer 90 minutes. Le rythme viendra en jouant."

Egalement présent face aux médias, Pablo Longoria, le responsable du football au sein du club olympien. L'occasion, pour lui, de revenir sur le départ de Villas-Boas et d'en dire plus sur le futur entraîneur. "Il faut prendre en compte l'exigence des supporters, l'histoire du club, on doit trouver un coach qui soit propre à ça, qui nous donne un espoir, il faut un coach pour travailler ensemble, il faut travailler avec de la normalité. On est obligé d'avoir des résultats car on est à l'OM. On doit aussi revaloriser cet effectif. On est confiant sur le travail que Nasser est en train de faire pour changer la dynamique des résultats.

Pour le futur, je ne suis pas une personne qui fait dans la précipitation. Les décisions qui vont être prises vont faire du bien pour le futur du club sur lequel on est focalisé. Je ne rentre pas dans la spéculation. On travaille sur plusieurs pistes, il y a pistes plus avancées, d'autres juste à des contacts. Le départ de Villas-Boas ? C'est un moment compliqué de se séparer d'un coach. L'institution reste la chose la plus importante, nous étions dans une dynamique négative. Il faut regarder vers l'avant. Il faut chercher le bien de l'institution. Ntcham c'est une très bonne opportunité de marché, très bon pour le futur du club aussi. J'ai beaucoup de respect pour André, mais rentrer dans les polémiques, ce n'est pas mon style."

Un Pablo Longoria qui, indirectement, en a dit plus sur l'avenir du club au travers de sa relation avec le propriétaire, Frank McCourt. "Toutes les conversations avec Frank (McCourt) sont pour le futur du club, sur le projet du club avec un plan établi de 4 ans. On ne peut pas demander toujours au propriétaire de faire des chèques. Il faut un projet avec une stabilité financière."