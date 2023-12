OM - Mercato : on connaît l'identité des courtisans de Sarr

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Ismaïla Sarr est très convoité outre-Manche. L’international sénégalais, arrivé cet été en provenance de Watford, réalise une première partie de saison loin des attentes avec l'OM. Il a certes inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues mais il fait preuve d'une grande maladresse. Et Gennaro Gattuso l'a sorti du onze depuis qu'il a adopté un schéma en 3-5-2.

Wolverhampton et Fulham le surveillent

Il y a quelques jours, Ekrem Konur avait expliqué que des clubs anglais surveillaient Sarr pour le mercato de janvier. On connaît désormais leur identité. Il s'agit de Wolverhampton et de Fulham. Deux pensionnaires de Premier League, ce qui serait de nature à inciter l'ancien Rennais à retourner en Angleterre. Deux clubs avec des gros moyens financiers, ce qui permettrait à l'OM de rentrer dans ses frais (indemnité de 13 M€ plus 4 M€ de bonus versée à Watford cet été).

