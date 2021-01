OM : Mercato, PSG, Eyraud, Payet... les dernières révélations sur le rachat du club !

Thibaud Vézirian continue de lâcher ses vérités sur le possible rachat de l’OM. Si le journaliste de La Chaîne L’Équipe peut encore laisser les supporters du club phocéen un brin sceptiques, force est de constater qu’il avance des détails très précis pour justifier ses dires. Ses dernières révélations vont d'ailleurs dans le sens clair d’une vente de Frank McCourt incessamment sous peu.

« Il va y avoir un grand changement l'été prochain, a-t-il précisé chez Blasting News. Donc il n'y aura pas d'impact vu le mercato minime de cet hiver avec des prêts. Ils vont essayer de bricoler et de tricoter quelque chose pour obtenir un embryon d'équipe et faire des miracles avec André Villas-Boas. La vente est activée en coulisses mais il n'y a pas d'impact encore. »

« C'est un nouveau projet. Ambitieux »

Notre confrère a de plus confirmé les moyens mis à disposition pour le recrutement. « C'est un nouveau projet. Ambitieux. L'OM ne peut pas être dans un ventre mou ou un club moyen. C'est pour replacer l'OM sur l'échiquier. Maintenant, Nice qui a des gros moyens et qui a voulu faire petit à petit, parce que rien ne se fait en un ou deux mercatos, boum, ils se sont déjà pris les pris dans le tapis et jouent presque le maintien. Je ne suis pas vendeur de rêve. Il faut viser juste. C'est ce que l'ennemi juré parisien a bien fait. Leonardo a mis les graines avec Maxwell, Motta, Verratti etc... C'est un vrai travail. Il faut une vision et je ne garantis rien. »

Après Eyraud, Payet aussi sur la sellette ?

Enfin, Vézirian a fait un point sur la situation de Jacques-Henri Eyraud et Dimitri Payet. « Jacques-Henri Eyraud sait qu'il ne sera pas de la partie en cas de rachat du club même si Frank McCourt aurait bien voulu, a-t-il ajouté. L'OM d'aujourd'hui est l'OM d'aujourd'hui. Si demain, ils n'ont pas envie que Payet fasse son contrat à vie, ce sera fini. C'est vraiment de la communication. »