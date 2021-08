OM – Mercato : son retour en forme, son avenir... Dimitri Payet en dit plus

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Très critiqué la saison passée pour ses prestations et son embonpoint, Dimitri Payet va beaucoup mieux. Affuté, le maitre à jouer de l'OM tient la grande forme. Il l'a encore prouvé hier en signant un doublé lors du succès renversant des Marseillais à Montpellier (3-2).

Et à 34 ans, le Réunionnais, sous contrat à l'OM jusqu'en 2024, entend bien prolonger le plaisir. C'est ce qu'il a confié à Prime Video. « 2024, je ne me projette pas aussi loin, je sais que dans ma tête si mon contrat s'arrête en 2024, je ne suis pas sûr d'arrêter à ce moment là, a-t-il expliqué. Je profite à fond de ces moments. Je suis peut-être celui qui a souffert le plus de jouer dans un stade vide pendant un an et demi. J'ai la sensation d'avoir perdu un an et demi dans ma carrière. C'est vrai que cela m'a fait prendre conscience de la chance que j'ai d'effectuer ce métier, même si je suis plus proche de la fin que du début ».