OM - Mercato : stats, bouc émissaire, Drogba, Kostas Mitroglou laisse un message

Le bide s'en est allé. Retourné en Grèce, à l'Aris Salonique, après avoir rompu son contrat avec l'OM. On parle ici, et vous l'aurez compris, de Kostas Mitroglou, pas vraiment apprécié par les supporters durant son passage au sein du club phocéen. Et pourtant. L'attaquant de 32 ans reste à ce jour le buteur phocéen le plus efficace depuis l'année 2000 !

Ainsi, et comme le révèle Opta, en prenant le ratio minutes jouées-buts marqués, Kostas Mitroglou trouvait les filets toutes les 121 minutes. Il est devant Bafétimbi Gomis (130) et Didier Drogba (137).