OM - Mercato : Tudor a pris en grippe une recrue après le PSG, la sortie est déjà proche !

Eric Bailly n’est pas blessé, il n’est pas suspendu et pourtant le défenseur central de l’OM joue toujours aussi peu. Contre Annecy en quarts de finale de Coupe de France (2-2, 6-7 aux t.a.b.) et à Rennes (1-0, dimanche), le joueur prêté par Manchester United est resté sur le banc. Selon L’Équipe, son prêt n’est déjà pas une grande réussite sportive et il y a peu de chances pour que sa situation s’améliore d’ici à la fin de saison. Le technicien aurait été très déçu par le match de Bailly contre le PSG (0-3, le 26 février). Titulaire au marquage individuel de Kylian Mbappé, le défenseur central a vécu un calvaire, lui qui avait dit à Tudor qu’il se sentait prêt et ce n’était visiblement pas le cas.

Bailly, une option d'achat pas levée ?

Si l’Ivoirien joue peu en ce moment, il y a des raisons sportives, donc, mais les modalités de son prêt n’aident pas non plus. L’OM dispose d’une option d’achat obligatoire, d’environ 7 M€, sous deux conditions qui doivent être réunies : Bailly doit disputer la moitié des matches de Ligue 1 et le club, actuellement deuxième, doit se qualifier directement pour la Ligue des champions. L’intéressé, qui totalise 9 rencontres de L1, pourrait être définitivement olympien s’il en fait dix autres d’ici à la fin de saison mais L’Équipe affirme qu’il n’atteindra pas ce chiffre, même s’il reste douze journées !

Si jamais les performances de Bailly et un physique retrouvé font changer les dirigeants marseillais d’avis d’ici à l’été, l’OM dispose aussi d’une option pour négocier prioritairement avec MU à d’autres conditions. À un an de la fin de son contrat, les Red Devils, qui ne comptent pas sur lui, se montreraient à l’écoute.

