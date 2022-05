OM - Mercato : un adjoint de Sampaoli sous-entend qu'ils vont quitter le club !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Maintenant que la saison est terminée et que l'OM est directement qualifié pour la finale de la Champions League, l'avenir de Jorge Sampaoli va s'éclaircir. L'Argentin a été critiqué pour ses choix tactiques parfois incompréhensibles et il s'est interrogé à voix haute en conférence de presse sur les ambitions du club. Clairement, il ne restera pas pour faire de la figuration. Pablo Longoria a-t-il les moyens de répondre à ses attentes ? Et veut-il continuer avec lui, sachant que son ami Marcelino va quitter Bilbao ?

Fait étonnant, l'un des adjoints de Sampaoli, l'entraîneur des gardiens, Jon Pascua Ibarrola, a publié un message sur Twitter dans lequel il laisse à penser qu'un départ est imminent : "Nous sommes arrivés à la fin du voyage. Nous avons décroché un billet pour un accès direct à la Champions League lors d'un final épique. "Vivere militare est". Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de me mesurer à nouveau et d'avoir été témoin de toute cette joie de nos supporters. Allez l'OM". Ça ressemble à un message d'adieux, non ?

Llegamos al final del trayecto. Conseguido billete de acceso directo a la Champions en un final de partido épico.



«Vivere militare est». Agradecido por haber tenido la oportunidad de medirme de nuevo y por presenciar toda esa alegría de nuestros aficionados. Allez l'OM 💙#Ítaca pic.twitter.com/L6daWGJhee — Jon Pascua Ibarrola (@jpascuaibarrola) May 22, 2022

Pour résumer L'entraîneur des gardiens de l'OM Joan Pascua Ibarrola a publié un message sur Twitter qui laisse à penser que son aventure à Marseille est terminée et donc, par extension, celle de Jorge Sampaoli. L'avenir de l'Argentin est assez flou.

Raphaël Nouet

Rédacteur